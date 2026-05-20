Mezarlıklarda Temizlik Faaliyeti

Orta'da Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik yapıldı.
Orta Kaymakamlığı koordinesinde Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında ilçeye bağlı 23 köyde bulunan mezarlıklarda otlar biçildi, çevre temizliği yapıldı.
Hükümlülerin görev aldığı çalışma kapsamında bayram öncesi tüm kabristanların temizlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.
