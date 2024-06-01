Mezitli Belediyesi Aratos Spor Tesisleri\'nde Tenis Kortlarını Yeniliyor

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(MERSİN)- Mezitli Belediyesi, gençlerin ve çocukların sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmek amacıyla bünyesindeki tesislerin bakım ve tadilatlarını titizlikle gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Aratos Spor Tesisleri'nde tenis kortları yenileniyor.

Mezitli Belediyesi, her kesimden vatandaşı sporla buluşturmaya devam ediyor. Ekipler, var olan tesislerin bakım ve tadilatlarını gerçekleştirerek yaz sezonuna hazırlıyor. Bu kapsamda Aratos Spor Tesisleri'nde bulunan tenis kortları ve sahası yenilenerek modern ve sağlıklı hale getiriliyor. Tenisseverler tarafından sıklıkla kullanılan alanda, tahrip edilen yerler onarılıyor, peyzaj ve alan düzenlemesi yapılıyor.

İlçedeki yedi tenis kortunda da aynı işlemler gerçekleştiriliyor. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Aratos Spor Tesisleri'nde tenis oynamak isteyenler için modern ve donanımlı kortlar hazır olacak.

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, sporun ve sağlıklı yaşamın önemini vurgulayarak, her kesimden vatandaşı sporla buluşturacağını belirtti.