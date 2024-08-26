Mezitli Belediyesi Aşevi'nden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti

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(MERSİN)- Mezitli Belediyesi'ne bağlı Aşevi'nde yapılan yemekler her gün ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin sofralarına servis ediliyor. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "'Kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez' bir kaşık sıcaklık, binlerce gülümsemeye bedeldir diyerek çıktığımız bu yolda kazanlarımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kaynıyor" dedi.

Mezitli Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan ve sofralara uzanan yemeklerin yolculuğu, her gün devam ediyor. Aşevi'nde hafta içi her gün, sabah erken saatlerde paketlenerek hazırlanan sıcak yemekler, yaşlı, kimsesiz ve özel gereksinimli vatandaşların evlerine götürülerek teslim ediliyor. Bu hizmetten faydalanan 122 aile, yaklaşık 450 kişi, sıcak ve sağlıklı yemeklerle buluşuyor. Ayrıca haftanın iki günü marketlerden gelen şarküteri bağışları da vatandaşlara ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Aşevi'nin önemine vurgu yaparak, "Mezitli Belediyesi olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sıcak ve sağlıklı bir öğüne erişmesi için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik sloganıyla çıktığımız bu yolda hiç kimseyi ayırt etmeden her kesime ulaşmaya özen gösteriyoruz. Gelin, aşevimizde hep birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak bir AŞ olalım. Bu güzel dayanışmaya sizlerin de katkı sunmasını istiyorum. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşlar, '0536 963 42 68' numaralı hattı arayarak Aşevi'ne destek olabiliyor.