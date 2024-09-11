Mezitli Belediyesi Behiye Şifan Kadın Konukevi ile Öğrencilerin Barınma İhtiyacını Karşılayacak

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(MERSİN)- Mezitli Belediyesi, Atatürk Mahallesi Üniversite Caddesi'nde yapımı tamamlanan Behiye Şifan Kadın Konukevi ile öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyor. Kız öğrenciler için güvenilir bir barınma merkezi olacak olan konukevinin ön kayıt başvurularının son tarihi 16 Eylül olarak belirlendi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Behiye Şifan Kadın Konukevi'nin 2024-2025 akademik yılına hazır olduğunu müjdeledi. Konukevinin ön kayıt başvuruları başladı. Ön başvurular 11 Eylül ile 16 Eylül arasında belediye hizmet binası evrak kayıt biriminden yapılabilecek. Başvurular tamamlandıktan sonra gerekli incelemeler yapılacak ve konukevine başvurusu uygun görülen öğrencilere ulaşılacak.

Yurt başvurusu için istenen belgeler arasında kimlik fotokopisi, müracaat dilekçesi, yüksek öğrenim kurumu öğrenci kayıt belgesi, adli sicil kaydı, aile durumu bildirimi, aile gelir tespit belgesi, ikametgah belgesi ve 1 adet fotoğraf bulunmaktadır. Başvurular, bu belgeler ile birlikte Belediye hizmet binası evrak kayıt birimine teslim edilecektir. Başkan Tuncer, "Mersin dışından üniversite okumak için gelen kız öğrencilerimizin barınma ihtiyacını bir nebze olsun çözebilmenin bizim nazarımızdaki değeri paha biçilemezdir. Anadolu'nun dört bir yanından gelen kardeşlerimiz, sadece ailelerinin değil, aynı zamanda Cumhuriyetin bize emanetidir" dedi.