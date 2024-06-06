Mezitli Belediyesi Dereleri Temizliyor - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi Dereleri Temizliyor

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Mezitli Belediyesi, şehrin çeşitli noktalarında dere temizliği çalışmalarına devam ediyor. Mezitli Deresi'nde çevresinde uzun zamandır kötü koku, görüntü kirliliği ve sinek sorunuyla mücadele eden ilçe halkı, belediye ekiplerinin yoğun çabasıyla rahat bir nefes aldı. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, derelerin temiz kalmasını sağlamak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

06.06.2024 12:16  Güncelleme: 13:01
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(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, şehrin çeşitli noktalarında dere temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Mezitli Deresi'nde çevresinde uzun zamandır kötü koku, görüntü kirliliği ve sinek sorunuyla mücadele eden ilçe halkı, belediye ekiplerinin yoğun çabasıyla rahat bir nefes aldı.

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Derelerimizi her türlü kirlilikten arındırarak halk sağlığına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak ve derelerimizin bulunduğu alanlara güzel bir görünüm kazandırmak bizim nihai hedefimiz. Yaptığımız çalışmalarla derelerimizin her zaman temiz kalmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar program çerçevesinde önümüzdeki günlerde de devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi Dereleri Temizliyor - Son Dakika

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