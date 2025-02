Mezitli Belediyesi Kar İle Çocukları Sevindiriyor

Güncel

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde yağan karı çocuklarla buluşturdu. İki kamyon kar, ilçedeki Abdülkadir Perşembe Anaokulu'na getirildi. Daha önce hiç kar görmeyen çocuklar, okul bahçesinde kartopu oynayarak eğlendi.

Mezitli Belediyesi, daha önce kar görmemiş öğrenciler için kentin yüksek kesimlerinden Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in talimatıyla iki kamyon karı, Abdülkadir Perşembe Anaokulu'na getirdi. Kar sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan çocuklar, arkadaşlarıyla kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Mezitli Belediyesi ekipleri, karın uzun süre dayanabilmesi için okul bahçelerine sererek çocukların keyifli zaman geçirmesini sağladı.

Başkan Tuncer, çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Mezitli'de büyüyen çocuklarımızın her deneyimi yaşamasını istiyoruz. Daha önce hiç kar görmemiş çocuklarımızın bu sevinci tatmasını sağlamak bizim için büyük bir mutluluk. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı her şeye değer" ifadelerini kullandı.

Velilerden ve çocuklardan teşekkür

Anaokulu öğrencilerinden 5 yaşındaki Derin, "Çok güzeldi, kartopu oynadık, başkanımızı çok seviyoruz" dedi.

Veliler ise Başkan Tuncer'e teşekkür ederek, "Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk her şeye değer. Böyle güzel bir etkinlik düşünülmesi bizi çok mutlu etti" diye konuştu.