Mezitli Belediyesi'nden Dar Gelirli Vatandaşlara Kent Lokantası

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(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, dar gelirli vatandaşların sağlıklı öğüne uygun fiyata erişmesini sağlamak amacıyla Kent Lokantası'nı hizmete açmaya hazırlanıyor.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Kent Lokantası'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek, hazırlıkların büyük bir hızla devam ettiğini belirtti.

Başkan Tuncer, "Mezitli Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam edeceğiz. Mezitli'de bu büyük bir ihtiyaçtı. Kent Lokantası, sosyal belediyecilik anlayışımızın bir parçası olarak, her kesimden insanı ekonomik ve sağlıklı yemeklerle buluşturacak. Yakın zamanda hizmete girecek olan bu önemli proje için hazırlıklarımız hız kesmeden devam ediyor" dedi.

Mezitli Kent Lokantası, Behiye Şifan Kadın Konukevi'nin alt katında yer alacak ve vatandaşlara uygun fiyatlarla besleyici yemekler sunacak.