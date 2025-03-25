Mezitli Belediyesi, Ramazan Bayramı Öncesi Temizlik Seferberliği Başlattı

(MERSİN)- Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala kentin cadde ve sokaklarında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Ramazan Bayramı öncesi ilçeyi bayrama hazırlamak üzere kolları sıvayan Mezitli Belediye ekipleri, caddeleri, sokakları, parkları temizliyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları ana arterler, sokaklar, caddeler ve parklarda sokak yıkama çalışmaları gerçekleştirildi. Tatilin tadını çıkarmak isteyen ailelerin ve çocukların uğrak noktaları olan parklar ve yeşil alanlar da unutulmadı. Ekipler tarafından çimler biçildi, parklar temizlendi ve çocuk oyun grupları yıkandı.

Sıcaklığın artmasıyla konteyner temizliklerine de ağırlık veren ekipler, konteynerleri ve çevresini bakteri oluşumunu ve kötü koku yayılmasını önlemek amacıyla periyodik olarak dezenfekte ediyor, yenilemeler yapıyor.