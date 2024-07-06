Mezitli Belediyesi Yüzme Kurslarının 1. Etap Sertifika Töreni Gerçekleştirildi

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Ne yaptın Sümeyye! Kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi'nin Atatürk Eğitim Havuzu'nda düzenlediği yüzme kurslarının 1. etap sertifika töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in katılımı ile öğrenciler yüzmedeki başarılarını aldıkları sertifikalarla taçlandırdı.

Törende konuşan Başkan Tuncer, yüzme kurslarının vatandaşların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerine katkı sağladığını belirterek şunları söyledi:

"Mezitli Belediyesi olarak düzenlediğimiz yüzme kurslarının 1. etap sertifika töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepinizi bu başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Havuzumuz her hafta suyu değişen, 7/24 devir daim yapan ve toplum sağlığı kontrollerinden başarıyla geçen bir tesis olarak hizmet vermektedir. Bu sayede, yüzme sporunu güvenle ve keyifle yapabilmenizi sağlıyoruz, çocuklarımızın gelişimini önemsiyoruz."

Çocuklar sertifikalarını, Başkan Tuncer'in elinden aldı

Toplamda 350 öğrenci, 6 antrenör ve 1 başantrenörün katılımıyla tamamlanan ilk etap eğitimlerinin ardından öğrenciler Başkan Tuncer'in elinden sertifikalarını aldı. Başkan, kursların vatandaşların hijyenik ve güvenli koşullarda, uzman eğitmenler eşliğinde spor yapmalarını sağladığını vurgularken, Mezitli Belediyesi olarak gelecekte de çeşitli spor ve eğitim faaliyetleri düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.