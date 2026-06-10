Mezitli Belediyesi'nin Düzenlediği 7'nci Örtüaltı Üzüm Festivali, Sona Erdi

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Örtüaltı Üzüm Festivali, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Festivalde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, üretimin önemine vurgu yaparak, üreticilere verilen desteklerin devam edeceğini söyledi.

Mezitli Belediyesi'nin düzenlediği 7.Örtüaltı Üzüm Festivali kapsamında sahne alan sanatçılar Özlem Şahin ve Burhan Ateş, seslendirdikleri eserlerle geceye renk kattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.

Festivalde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak emeğin ve toprağın değerini çok iyi bildiğini belirterek, "Mezitli'ye rengini katan, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan; ülkesini, vatanını, bayrağını ve Atatürk'ü seven tüm hemşehrilerim, hepiniz festivalimize hoş geldiniz" diye konuştu.

Üretimin büyük bir özveri gerektirdiğini belirten Tuncer, "Üretimin arkasında büyük bir alın teri, sabır ve fedakarlık var. Ekiyor, dikiyor, suluyor ve aylarca emek veriyoruz. Bu nedenle çiftçilerimizin emeği bizim için çok kıymetli. İnşallah emeklerinin karşılığını bol ve bereketli bir şekilde alırlar. Bizler de üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

ÜRETİCİLERE DESTEK MESAJI

Festivalin, hem üreticilerin emeklerinin görünür kılınması hem de Mezitli'nin tarımsal değerlerinin tanıtılması açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirten Tuncer, üretimin sürdürülebilirliği için yerel yönetim olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını söyledi.

Festival boyunca Mezitli'nin kültürü, dayanışma ruhu ve insanlarının enerjisi bir kez daha hissedildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, müzik dinletileri ve çeşitli etkinliklerle gece boyunca devam etti.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Tuncer konuşmasının sonunda festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Festivalimizin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Eski Mezitli mahalle muhtarımızın Veysel Gılıçoğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyor, etkinliğimizin ilçemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.