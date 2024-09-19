Mezitli'de Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
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Mezitli'de Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri

Mezitli Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sürdürülebilir ulaşım ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Zumba, basketbol, tenis gibi aktivitelerin yanı sıra farkındalık çalışmaları yer alıyor.

19.09.2024 16:10
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(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Sürdürülebilir ve çevreci ulaşım tedbirlerini geliştirmeye teşvik etmek, kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve yerel halkı harekete geçirmek için her yıl 16-22 Eylül'de düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Mezitli'de de etkinlikler sürüyor.

Mezitli Belediyesi, etkinliklerle hareketlilik, çevre bilinci ve sağlıklı yaşam konularına dikkati çekmeyi amaçlıyor. Etkinlikler arasında zumba, basketbol ve tenis gibi fiziksel aktiviteler ile çeşitli oturumlar ve farkındalık çalışmaları yer alıyor. Etkinliklere farklı yaş gruplarından çok sayıda vatandaş ve Mezitli Belediyesi çalışanları da "Paylaşımlı Kamusal Alanlar" mottosuyla aktif katılım sağlıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, etkinliklere ilişkin "Avrupa Hareketlilik Haftası, toplumumuzda sürdürülebilir yaşam bilincini artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik için önemli bir fırsat. Herkesin bu etkinliklere katılmasını ve birlikte daha yaşanabilir bir Mezitli için adım atmasını bekliyoruz" dedi.

Etkinlikler kapsamında sabah 09.00'da Davultepe Aktif Yaş Alma Merkezi'nde nefes ve yoga egzersizleri, saat 10.30'da belediye hizmet binası önünde bisiklet etkinlikleri, saat 15.00'te ise belediye binası terasında basketbol etkinliği düzenlendi. Yarın ise Mutlu Yaşam Köyü'nde saat 10.00'da çocuklara yönelik etkinlikler yapılacak. Etkinlikler, 21 Eylül Cumartesi günü Tece'de sahil temizliği, 22 Eylül Pazar günü ise Viranşehir sahilinde 18.00-21.00 saatleri arasında "Otomobilsiz Kent Günü" kapsamında sahil yürüyüşü ile devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli'de Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

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