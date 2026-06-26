Mezitli Belediyesi'nden Sahillerde Ücretsiz Şezlong Uygulaması - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi'nden Sahillerde Ücretsiz Şezlong Uygulaması

26.06.2026 15:54  Güncelleme: 16:52
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Mezitli Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların deniz keyfini daha konforlu hale getirmek için sahillerde ücretsiz şezlong uygulamasını hayata geçirdi. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, herkesin eşit şekilde faydalanabileceği temiz ve güvenli sahiller oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların deniz keyfini daha konforlu hale getirmek amacıyla sahillerde ücretsiz şezlong uygulamasını hayata geçirdi.

Mezitli Belediyesi, yaz sezonunda sahillerde sunduğu hizmetlerle vatandaşların yaşam konforunu artırmaya devam ediyor. Hayata geçirilen ücretsiz şezlong uygulamasıyla vatandaşlar, denizin ve güneşin keyfini daha rahat, güvenli ve konforlu bir ortamda çıkarabiliyor.

VATANDAŞLARIMIZIN KONFORU BİZİM İÇİN ÖNCELİKLİ

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yaz boyunca vatandaşların sahillerden en iyi şekilde faydalanabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yaz mevsimiyle birlikte sahillerimiz en yoğun kullanılan ortak yaşam alanlarımızdan biri haline geliyor. Biz de vatandaşlarımızın bu alanlardan daha konforlu, güvenli ve huzurlu bir şekilde yararlanabilmesi için ücretsiz şezlong hizmetimizi vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Amacımız, herkesin Mezitli'nin eşsiz sahillerinde keyifli vakit geçirebilmesini sağlamak."

SAHİLLER ORTAK YAŞAM ALANLARIMIZ

Başkan Tuncer, sahillerin herkes tarafından eşit şekilde kullanılabilen sosyal alanlar olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Erişilebilir, temiz ve düzenli sahiller oluşturmak için ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte güven içinde vakit geçirebildiği, herkesin rahatlıkla faydalanabildiği sahiller oluşturmak en önemli hedeflerimizden biri. Mezitli'de sahiller herkesindir."

Mezitli Belediyesi, yaz sezonu boyunca sahillerde bakım, temizlik ve düzenleme çalışmalarını sürdürerek vatandaşlara güvenli, temiz ve konforlu bir sahil ortamı sunmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi'nden Sahillerde Ücretsiz Şezlong Uygulaması - Son Dakika

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