Mezitli'de Yaşam Kalitesini Artıracak Projeler İncelendi - Son Dakika
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Mezitli'de Yaşam Kalitesini Artıracak Projeler İncelendi

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, birçok alanda hayata geçirilecek projeleri yerinde inceledi. SoliPompeoPolis Parkı, Pazar Yeri İyileştirme Projesi ve Kültür Sanat Merkezi gibi projelerle Mezitli'yi daha konforlu ve yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyor.

06.03.2025 12:06  Güncelleme: 12:54
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(MERSİN)- Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, kentte vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çeşitli alanlarda hayata geçirilecek projeleri yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, çeşitli alanlarda hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi aldı. Bu kapsamda Tuncer, Viranşehir Mahallesi'nde hayata geçirilecek SoliPompeoPolis Parkı içerisinde yapılacak Plaj ve Sosyal Yaşam Alanları Çalışmaları Projesi'ni inceledi. Sahile yeni bir görünüm kazandırması hedeflenen proje ile vatandaşlara dinlenme ve sosyal alanlar sunulacak. Öte yandan Merkez Mahallesi'nde bulunan Pazar Yeri İyileştirme Projesi ile alışveriş alanları daha modern hale getirilecek. Hem esnafın hem de vatandaşların daha düzenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için modernizasyon çalışmaları başlatılacak. Kapalı ve dönüştürülebilir çok amaçlı bir Pazar yeri yapılacak.

Başkan Tuncer, ayrıca Davultepe Aktif Yaşam Merkezi'nin Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürülmesi için yürütülen çalışmaları da inceledi. Yeni merkez, kadınlardan gençlere, çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan vatandaşın faydalanabileceği kurslar ve eğitim programlarıyla donatılacak. Kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenleneceği alan, Mezitli'nin sosyal yaşamına önemli katkılar sunması hedefleniyor.

"Amacımız, Mezitli'yi herkes için daha konforlu bir şehir yapmak"

Tuncer, Mezitli'nin her yönüyle gelişmesi için yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, "Mezitli, sadece bir sahil kenti değil aynı zamanda kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında da öncü bir şehir olmalı. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini göz önünde bulundurarak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Sahil alanlarımızı daha yaşanabilir hale getiriyoruz, pazar yerlerimizi modernize ediyoruz ve sosyal yaşam merkezlerimizi geliştiriyoruz. Amacımız, Mezitli'yi herkes için daha konforlu, daha mutlu ve daha güçlü bir şehir yapmak" dedi.

"Her yaştan insanın faydalanacağı alanlar oluşturmak için çalışacağız"

Çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan Tuncer, "Projelerimizi vatandaşlarımızla birlikte şekillendiriyor, onların öneri ve taleplerini dikkate alarak Mezitli'yi hep birlikte güzelleştiriyoruz. Her yaştan insanın faydalanacağı alanlar oluşturmak için durmadan çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli'de Yaşam Kalitesini Artıracak Projeler İncelendi - Son Dakika

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