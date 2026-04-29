Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mezra Ziraat, Senegal'de entegre tarım modelini hayata geçiriyor

29.04.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şirket, ilk etapta 7 bin dönümlük alanda silajlık mısır üretimine başlayarak bölgedeki hayvancılık ve süt üretimini artırmayı hedefliyor. Orta vadede ekim alanının 20 bin dönüme çıkarılması ve üretimin ayçiçeği ile yem bitkileriyle çeşitlendirilmesi planlanıyor. Yerel çiftçiye 'Alo Traktör' hizmeti verilecek ve bir montaj fabrikası kurulacak. Ayrıca soğuk hava depoları devreye girerek hasat sonrası kayıplar azaltılacak.

Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir, Türkiye'de başarıyla uygulanan entegre tarım modelinin Senegal'e taşınacağını belirtti. Doğu Anadolu'da âtıl arazileri üretime kazandırdıklarını ve üretim alanlarını 5 kat büyüttüklerini ifade eden Demir, Senegal'de de tarım, hayvancılık, mekanizasyon ve sanayi entegrasyonunu içeren bir kalkınma modeli kuracaklarını söyledi. Yatırım anlaşmasının imzalandığını ve bölge ekonomisine katkı sağlanacağını vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 12:20:28. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.