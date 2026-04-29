Mezra Ziraat, Senegal'de entegre tarım modelini hayata geçiriyor

Şirket, ilk etapta 7 bin dönümlük alanda silajlık mısır üretimine başlayarak bölgedeki hayvancılık ve süt üretimini artırmayı hedefliyor. Orta vadede ekim alanının 20 bin dönüme çıkarılması ve üretimin ayçiçeği ile yem bitkileriyle çeşitlendirilmesi planlanıyor. Yerel çiftçiye 'Alo Traktör' hizmeti verilecek ve bir montaj fabrikası kurulacak. Ayrıca soğuk hava depoları devreye girerek hasat sonrası kayıplar azaltılacak.

Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir, Türkiye'de başarıyla uygulanan entegre tarım modelinin Senegal'e taşınacağını belirtti. Doğu Anadolu'da âtıl arazileri üretime kazandırdıklarını ve üretim alanlarını 5 kat büyüttüklerini ifade eden Demir, Senegal'de de tarım, hayvancılık, mekanizasyon ve sanayi entegrasyonunu içeren bir kalkınma modeli kuracaklarını söyledi. Yatırım anlaşmasının imzalandığını ve bölge ekonomisine katkı sağlanacağını vurguladı.