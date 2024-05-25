Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü - Son Dakika
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Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü

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Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, daha önce kendilerini okuldan kovmakla tehdit eden okul müdürü Ali Fuat Güney'e mezuniyet töreninde sırtını dönerek tepki gösterdi. Öğrencilerin protestosuna yanıt veren Güney "Size bunu kim yaptırıyorsa, ne Cumhuriyet'e saygısı var, ne büyük Atatürk'e saygısı var, ne devletimize saygısı var, ne de bu ülkeye saygısı var" dedi.

25.05.2024 14:03
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Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, okul müdürü Ali Fuat Güney'e mezuniyet töreninde sırtlarını dönerek tepki gösterdi. Müdür Güney, öğrencilere "Size bunu kim yaptırıyorsa, ne cumhuriyete saygısı var, ne büyük Atatürk'e saygısı var, ne devletimize saygısı var, ne de bu ülkeye saygısı var" dedi.

TÖRENE KATILANLAR ALKIŞLARLA DESTEK VERDİ

Öğrencilerin, kendilerini okuldan kovmakla tehdit ettiği iddiası üzerinden tepki gösterdiği Güney'in kürsüdeki konuşması sırasında törene katılanlar da alkışlarla protestoya destek verdi.

"BİZ SİZE SAYGIYI, SEVGİYİ ÖĞRETTİK"

Okul müdürü Ali Fuat Güney, konuşması sırasında tepkiye "Lütfen bu güzel günün önemine göre davranalım. Evet, çocuklar devam edecek miyiz programımıza? Biz size saygıyı, sevgiyi öğrettik. Size bunu kim yaptırıyorsa, ne cumhuriyete saygısı var, ne büyük Atatürk'e saygısı var, ne devletimize saygısı var, ne de bu ülkeye saygısı var" şeklinde karşılık verdi. Töreni izleyen öğrenci velilerinin, Güney'in sözlerini alkışlar ve ıslıklarla böldüğü görüldü.

Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Özgür Kiday: Ben öğrenciniz Özgür, herşeyin bir bedeli var müdür bey :) 26 7 Yanıtla
    Özgür Kiday: Öğrencidir yeri gelir şımarır yeri gelir başarı elde eder. Müdür ise fakülte bitirmiş örnek alınacak kişidir. Sen öğrencilerine parmak sallayarak sizi bu okuldan atarım feriştahı gelse alamaz derse, öğrencide sırtını döner . 21 5 Gregor Samsa: Şımarıklığın derecesine bağlı tabi. Her şımarıklığa tölerans gösterilmez ama yanılıyor muyum? 5 1 Gregor Samsa: Ne yaptı bu adam merak ettim sadece? 1 4 serkan keskin: guzel evladim ben size ne yaptim da mudurunuze sirtinizi dondunuz. 1 3
  • Bilişim Hurda: müdür öğrencileri tehdit ederken saydıklarının hangisine olan saygısını dikkate almış 8 2 Yanıtla
  • ismail: ferhat eser nerdesin yorumunu bekliyoruz :))) 5 1 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: protestonun saygisizljkla ne alakası var . Atatürkü bile katmis .. 4 1 Yanıtla
  • Halit Gon: kelimenin tam olarak saygısızlık ane babaya sayıları yokki hocalarına müdürlerine olsun biz küçükken ane babamıza el penç dururduk ve hocalarımızda saygıda küsur etmezdik 3 çocuk okutuyorum biri bu sene mimar olacak biri bilgisayar mühendisliğini okuyacak biride grafik tasarım okuyor bugüne kadar hocalarına sayısızlık yapmamışlar izinde vermem çünkü çocuklarım bize sayıları oldugu için dışardaki büyüklerinde sagılılar terbiye aileden gelir önce aile eğitimi bu kadar yazıklar olsun 3 1 Yanıtla
    Özgür Kiday: :D :D 2 1
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