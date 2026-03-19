MGK'de Yapılan Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayınlandı

19.03.2026 13:36
MGK Genel Sekreterliğinde görev tanımları ve yeni başkanlıklar oluşturuldu. Güvenlik kavramları revize edildi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğinin teşkilat ve görevlerinde bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, "milli güvenlik" ve "milli güvenlik siyaseti" kavramları yeniden tanımlandı.

"Devletin anayasal düzeni, milli varlığı, uluslararası çıkarları ve vatandaşların güven-refah içinde yaşaması", "milli güvenlik" ve "milli güvenlik siyaseti" kavramlarının kapsamına alındı."

Kararname ile MGK bünyesinde 3 başkanlık oluşturuldu.

İç Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığına, terör, organize suç, radikalleşme, siber güvenlik, yapay zeka, uzay, iklim değişikliği, göç, sağlık ve enerji gibi alanlarda stratejik analizler üretme görevleri verildi.

Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığına da küresel ve bölgesel gelişmeleri takip etmek, uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, Türkiye'nin dış güvenlik çıkarlarına yönelik analizler hazırlamak görevi tevdi edildi.

Yeni kurulan Savunma Planlaması Koordinasyon Dairesi Başkanlığına ise seferberlik ve savaş hali hazırlıklarını bakanlıklar, kurumlar ve valiliklerle koordineli şekilde yürütmesi görevi yüklendi.

Kararnamedeki değişiklikle, MGK tarafından hazırlanan metinlere "bildiri" yerine "açıklama" ifadesinin kullanılması hüküm altına alındı.

Kararnamede, MGK Genel Sekreterliğinde subay ve astsubayların ilgili kanun çerçevesinde görev yapabilmesi, bu sürecin Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte yürütülmesine ilişkin de düzenleme yer aldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Ankara, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:02:37.
Advertisement
