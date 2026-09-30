MGK, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge için atılan adımları değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MGK, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge için atılan adımları değerlendirdi. MGK bildirisinde, ülkemizin ve komşularımızın refahı için gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge için atılan adımlar değerlendirildi, ülkemizin ve komşularımızın refahı için gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi
Kaynak: AA
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