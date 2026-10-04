MGÜ\'nün 70 kişilik orkestrası Türk ve Batı çalgılarıyla 8 Ekim\'de ilk konserini verecek

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ), Türk müziğinin geleneksel sazlarıyla Batı müziği enstrümanlarını aynı yapıda buluşturan 70 kişilik yeni orkestrasını sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Üniversitenin akademisyenleri ve öğrencilerinin ağırlıkta olduğu orkestrada, klasik Türk müziği ve Türk halk müziği sazlarının yanı sıra yaylılar, kontrbas, akordeon ve farklı Batı müziği enstrümanları da yer alıyor.

Geleneksel makam anlayışının korunarak eserlerin yeni düzenlemelerle seslendirilmesinin amaçlandığı orkestranın repertuvarında türküler, nefesler, Balkan ve Kırım ezgileri ile enstrümantal eserler bulunuyor.

Orkestrada MGÜ'nün öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri ve öğrencilerinin yanı sıra Ankara'daki farklı üniversitelerden akademisyen ve öğrenciler de görev alıyor.

"Yeni bir müzik anlayışı oluşturmaya çalışıyoruz"

MGÜ Rektörü ve orkestranın Genel Sanat Yönetmeni Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, AA muhabirine, orkestranın kuruluşuna ilişkin bilgi verdi.

Üniversitenin akademik kadrosunu, ortak bir sanat üretiminde buluşturmayı amaçladığını belirten Kaçar, "Üniversitemiz bünyesinde bir orkestramız yoktu. Ben 2 ay önce rektör oldum ve ilk işim bir orkestra kurmak, bütün akademik kadroyu bir araya getirebilmekti. Musikinin olduğu her yerde güzellik vardır. ve yeni bir müzik anlayışı da oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Düzenlemelerin üniversitenin akademisyenleri tarafından yapıldığını aktaran Kaçar, "Hem Batı müziği çalgıları hem Türk müziği çalgıları var. Türk halk müziğinin geniş ve zengin yelpazesini, klasik Türk müziğinin sazlarını bir araya getirdik. Çok güzel bir tını elde ettiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin kültür ve sanat alanında zengin bir birikime sahip olduğuna dikkati çeken Kaçar, bu birikimi geniş orkestralar aracılığıyla dünyaya taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Kaçar, şöyle devam etti:

"Dünyada çok büyük orkestralar var. Üniversitemiz de bu orkestraların içinde yer alacak. Bundan sonra Avrupa'ya ve dünyaya açılmak istiyoruz. Gönül coğrafyamız Türk dünyasında, Balkanlar'da, Orta Doğu'da ve kardeş ülkelerde konserler vermek, festivallere katılmak istiyoruz."

"Gelenekte var olan bu icra anlayışını günümüzde nasıl olur diye düşündük"

Orkestrada değerli sanatçıların yanı sıra besteciler ve uluslararası çalışmalara imza atan isimlerin bulunduğunu ifade eden Kaçar, farklı müzik disiplinlerinden sanatçıların aynı yapı içinde buluştuğunu kaydetti.

Prof. Dr. Kaçar, ilk konserde kendisine ait iki eserin de seslendirileceğini belirterek, bunlardan birinin Hicaz makamındaki "Perde Kaldırma", diğerinin ise Hüseyni makamında bir oyun havası olduğunu bildirdi.

"Perde Kaldırma" eserine ilişkin Kaçar, "Makamdaki perdelerde gezinirken bütün orkestra dem seslerde tutuyor ve perdeleri tek tek duyuruyor. Gelenekte var olan bu icra anlayışını günümüzde nasıl yapabiliriz diye düşünerek yeni bir anlayışla tekrar sahneye koyuyoruz." ifadesini kullandı.

Hüseyni makamındaki oyun havasının da orkestrasyonla zenginleştirildiğini belirten Kaçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalabalık bir orkestra olmanın ötesinde zengin bir altyapı oluşturmak istedik. Bu, Batı müziğindeki çok seslilik anlamına gelmiyor. Düzenleme ve partisyon yapma, bazı bas partileri yazarak ve ezgiye karşı ezgi dediğimiz kontrpuan sistemiyle bir çok seslendirmeden söz edebiliriz. Böylece güzel tınılar elde ediyoruz."

"Makam duyuşlarımızdan taviz vermiyoruz"

Orkestrada farklı müzik gelenekleri bir araya getirilirken, Türk müziğinin karakteristik yapısının korunduğunu vurgulayan Kaçar, repertuvarda davul ve zurnanın yanı sıra akordeon, kontrbas ve yaylı çalgıların da bulunduğunu aktardı.

Batı müziği enstrümanlarının özellikle altyapı ve bas partilerinde kullanıldığını anlatan Kaçar, şunları paylaştı:

"Yaylılarda özellikle Batı etkisini, bas partilerini duyuyorsunuz ancak ezgide geleneksel müziklerimizin tınıları var. Makam icrasından, perdelerimizden ve makam duyuşlarımızdan asla taviz vermiyoruz. Ezgi ön planda. Türk müziği sazlarını öne çıkarırken, arka planda Batı müziği destekli bir altyapıyla eserlerimizi hazırladık."

İlk konser 8 Ekim'de

İlk konserin 8 Ekim'de üniversitenin Yunus Emre Sevgi Meydanı'nda gerçekleştirileceğini dile getiren Kaçar, 70 kişilik orkestranın 8 eserden oluşan yaklaşık yarım saatlik bir repertuvar sunacağını ifade etti.

Konser öncesinde Palet Türk Müziği İlkokulu öğrencilerinin de sahne alacağını aktaran Kaçar, "Minik sanatçılarımızı önce duyuracağız. Ardından bugünün ve geleceğin sanatçılarını bir araya getirerek kuşaklar arası bir diyalog sağlamaya çalışacağız." dedi.

Kaçar, sanatseverleri konsere davet ederek, "Sanat her yerde. Sanatla uğraşmak çok güzel. Sanatla dünyamızı güzelleştirelim." ifadesini kullandı.

MGÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Öğretim Üyesi, klarnet sanatçısı ve orkestranın şefi Prof. Dr. Selçuk Öztürk de üniversitede farklı müzik topluluklarının daha önce çalışmalar yaptığını ancak bu kapsamda bir orkestranın ilk kez oluşturulduğunu dile getirdi.

Üniversitenin çok sayıda akademisyen sanatçıya ev sahipliği yaptığını belirten Öztürk, bireysel üretimleri güçlü olan sanatçıların, bu projeyle aynı orkestrada bir araya geldiğini söyledi.

Orkestranın repertuvarını Kaçar'ın genel sanat yönetmenliğinde, titiz bir çalışmayla oluşturduklarını kaydeden Öztürk, "Geleneğini Anadolu irfanından alan, güftesi ve nağmeleri Anadolu halkının gönlüne nakış nakış işlenmiş eserlerden oluşan bir seçki hazırladık. Halkımızın da seveceği eserler olduğunu düşünüyoruz." sözlerini sarf etti.

Orkestrada üniversitenin akademisyen sanatçıları, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri ve öğrencilerinin yer aldığını aktaran Öztürk, Ankara'daki diğer üniversitelerden akademisyen ve öğrencilerin de çalışmaya destek verdiğini vurguladı.

Öztürk, konser repertuvarında "Ben Melamet Hırkasını Kendim Giydim Eğnime", "Estergon Kalası" ve "Ey Güzel Kırım"ın yanı sıra Kaçar'ın tamamen özgün yapıdaki "Perde Kaldırma" adlı bestesi, türküler ve sözsüz eserlerin de bulunduğunu belirtti.

Prova sürecinin yoğun bir heyecanla geçtiğini anlatan Öztürk, "İlk buluşmamızdan itibaren musiki heyecanını ve müzik yapma aşkını hepimiz yoğun şekilde hissettik. Yaptığım düzenlemeleri bu orkestrayla duymak beni de ayrıca heyecanlandırdı. Güzel bir süreç geçirdik ve başarıyla tamamladığımızı düşünüyoruz, konsere hazırız." diye konuştu.

Selçuk Öztürk, tüm müzikseverleri 8 Ekim'deki konsere davet etti.