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MHP Adana İl Başkanı: Cumhur İttifakı'nda birlik ve beraberlik ruhu var - Son Dakika
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MHP Adana İl Başkanı: Cumhur İttifakı'nda birlik ve beraberlik ruhu var

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik ruhu içinde çalıştıklarını belirtti. Kanlı, Adana'da tüm ilçe belediyelerini kazanma hedefinde olduklarını vurguladı ve ihanet ve husumet cephesine karşı Cumhur İttifakı ruhunu zedelemeye kimsenin gücü yetmeyeceğini söyledi.

MHP Adana İl Başkanı: Cumhur İttifakı\'nda birlik ve beraberlik ruhu var
14.12.2023 - 16:46,
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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik ruhu içinde çalıştıklarını belirtti.

Kanlı, yaptığı açıklamada, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerini kazanma hedefinde olduklarını ifade eden Kanlı, şunları kaydetti:

"İhanet ve husumet cephesine karşı köprülerde, meydanlarda kurulmuş Cumhur İttifakı ruhunu zedelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bulanık suda balık avlamak isteyenlere fırsat verilmeyecektir. Hiç kimse merak etmesin, Adana Cumhur İttifakı'nındır, bizimdir, hepimizindir. 31 Mart'ta kazanan Adana'mız, değerli vatandaşlarımız olacaktır."

Kaynak: AA
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Yusuf Kanlı, Adana, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Adana İl Başkanı: Cumhur İttifakı'nda birlik ve beraberlik ruhu var - Son Dakika
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