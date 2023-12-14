MHP Adana İl Başkanı: Cumhur İttifakı\'nda birlik ve beraberlik ruhu var

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik ruhu içinde çalıştıklarını belirtti.

Kanlı, yaptığı açıklamada, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerini kazanma hedefinde olduklarını ifade eden Kanlı, şunları kaydetti:

"İhanet ve husumet cephesine karşı köprülerde, meydanlarda kurulmuş Cumhur İttifakı ruhunu zedelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bulanık suda balık avlamak isteyenlere fırsat verilmeyecektir. Hiç kimse merak etmesin, Adana Cumhur İttifakı'nındır, bizimdir, hepimizindir. 31 Mart'ta kazanan Adana'mız, değerli vatandaşlarımız olacaktır."