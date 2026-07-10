MHP Adana İl Başkanı Karaisalı\'da muhtarlarla buluştu

MHP Adana İl Başkanı Hakan Yıldırım, Karaisalı ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Yıldırım, Topaktaş Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve 55 muhtarın yer aldığı programa katıldı.

Programda Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle şehitler için kurban kesildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Yıldırım, katılımcılara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını iletti.

Karaisalı'nın kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Yıldırım, ilçenin MHP için her zaman güçlü bir teşkilat yapısına sahip olduğunu ifade etti.

Vatandaşlarla her zaman iç içe olmaya devam edeceklerini anlatan Yıldırım, "Bizim siyaset anlayışımızın merkezinde milletimiz vardır. Kapımız da gönlümüz de hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır. Mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarımızın yanında olmaya, dertleriyle dertlenmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Toplumun her kesimiyle güçlü bağlar kurmayı sürdüreceklerini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapma hedefinde Terörsüz Türkiye anlayışı tarihi bir öneme sahiptir. Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu devlet aklı ve milli duruş doğrultusunda, birlik ve beraberlik içerisinde, ayırmadan, ayrıştırmadan, canla başla Adana'mıza ve ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

Yıldırım, muhtarların mahallelerin sesi ile vatandaşın beklentilerini en iyi şekilde yansıtan önemli temsilciler olduğunu kaydetti.