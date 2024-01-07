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MHP Adana İl Başkanlığı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde dostluk maçı düzenledi - Son Dakika
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MHP Adana İl Başkanlığı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde dostluk maçı düzenledi

MHP Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen dostluk maçı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirildi. Pınar Mahallesi'ndeki bir halı sahada yapılan karşılaşmaya, il ve ilçe yöneticileri ile Ülkü Ocakları üyeleri katıldı. İl Başkanı Yusuf Kanlı, etkinliğin kentin kurtuluşunun coşkusunu yaşamak için bir araya gelindiğini belirtti.

MHP Adana İl Başkanlığı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde dostluk maçı düzenledi
07.01.2024 - 16:57,
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MHP Adana İl Başkanlığınca, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla dostluk maçı organize edildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre dostluk maçı, Pınar Mahallesi'ndeki bir halı sahada gerçekleştirildi.

Karşılaşmaya, il ve ilçe yöneticileri ile Ülkü Ocakları üyeleri katıldı.

İl Başkanı Yusuf Kanlı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünün coşkusuyla bir araya geldiklerini belirtti.

Kaynak: AA
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