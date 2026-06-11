MHP Adana Teşkilatı Feshedildi

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adana il teşkilatının feshedildiğini, il başkanlığı görevine Hakan Yıldırım'ın atandığını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Adana il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atanmıştır" ifadesini kullandı.