MHP Adıyaman Teşkilatı Feshedildi - Son Dakika
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MHP Adıyaman Teşkilatı Feshedildi

12.06.2026 20:07
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MHP Adıyaman il ve merkez ilçe teşkilatları feshedilerek yeni başkanlar atandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adıyaman il ve Merkez ilçe teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"MHP Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, MHP Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına Selçuk Aslancan atanmıştır."

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Adıyaman, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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