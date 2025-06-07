MHP Alaçam İlçe Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Parti binasında düzenlenen bayramlaşmaya Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, MHP İlçe Başkanı Süleyman Gültepe ile partililer katıldı.
Programda Özdemir ve Gültepe, katılımcıların bayramını kutladı.
Son Dakika › Güncel › MHP Alaçam'da Kurban Bayramı Bayramlaşması - Son Dakika
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