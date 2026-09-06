MHP Artvin İl Kongresi'nde Kılınç yeniden il başkanı seçildi - Son Dakika
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MHP Artvin İl Kongresi'nde Kılınç yeniden il başkanı seçildi

MHP Artvin İl Kongresi\'nde Kılınç yeniden il başkanı seçildi
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MHP Artvin İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi, Çoruh Üniversitesi'nde yapıldı. Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Serdar Kılınç, yeniden il başkanlığına seçildi. Kongreye partililer ve ilçe başkanları katılım sağladı.

MHP Artvin İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi yapıldı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

MHP MYK Üyesi Erkan Haberal'ın divan başkanlığı yaptığı kongrede konuşan MHP İl Başkanı Serdar Kılınç, Terörsüz Türkiye sürecinin önemli olduğunu belirterek, Artvin'de de sürece sahip çıkarak katkı sunmak için çalıştıklarını söyledi.

MHP MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir ve AK Parti Artvin İl Başkanı Ali Semih Aydemir'in de birer konuşma yaptığı kongrede tek listeyle yapılan seçimde Serdar Kılınç, yeniden il başkanlığına seçildi.

Kongreye, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, Artvin Baro Başkanı Handan Demiral Almalı, Artvin Ticaret Odası Başkanı Seçkin Kurt, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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