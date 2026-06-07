MHP Beykoz ve Maltepe Kongreleri Yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Beykoz ve Maltepe ilçe kongreleri yapıldı.

Yücel Çelikbilek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen MHP Beykoz İlçe Kongresi'nde divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız yaptı.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajını okudu.

Yıldız, partililere hitaben yaptığı konuşmada, MHP'nin Türk milletinden aldığı yetkiyi, milletin gösterdiği istikamette kullandığını, milletin yapacakları her işin hakemi olduğunu söyledi.

MHP'nin yalnızca bugünün değil, Türk tarihinin derinliklerinden gelen köklü mirasa sahip olduğunu kaydeden Yıldız, partilerinin binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasa, 200 yıllık pratiğe, 57 yıllık yiğit bir siyasal mücadele geleneğine sahip olduğunu dile getirdi.

Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisinin devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü korurken, Türk milletinin gelişmesinin önündeki maddi ve manevi engelleri ortadan kaldırmak için çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hürriyet, adalet, hakkaniyet ve fırsat eşitliğini esas alan toplumsal barışı tesis etmek, temel hak ve özgürlükleri güçlendirmek, kardeşlik hukukunu ve dayanışma kültürünü yaşatmak, terörü tarihin çöplüğüne göndermektir. Ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne kastetmiş her odağın karşısında Milliyetçi Hareket Partisi yıkılmaz bir kaledir. Bu kale, hakkın terazisi, vicdanın sesi, hukukun ruhunu bilen, kararlı, sabırlı, hak ve hukuka saygılı, yüksek ahlak sahibi, yetkisini asla kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden uzak duran, hoşgörülü ve hayatı hakikat gözüyle gören derviş gönüllülerin buluşma adresidir."

MHP lideri Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı tarihi konuşmanın, son yılların en cesur ve milat niteliğinde konuşması olduğunu, burada yapılan çağrıdan sonra Türk siyasetinin değişmeye başladığını ifade eden Yıldız, "Terörsüz Türkiye" sürecinin başladığını söyledi.

Yıldız, şöyle devam etti:

"Yıllar boyunca terörle mücadeleye harcanan kaynaklar artık çocuklarımız için eğitime, yaşlılarımız için sağlığa, çiftçimiz için sulamaya, gençlerimiz için teknoloji ve üniversiteye yatırılıyor. 22 Ekim 2024'ten bugüne kadar çok şükür evlerimize yeni ateşler düşmedi. Bunun değeri kelimelerle tam olarak anlatılamaz. Bu süreçte Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunu kurduk. Mecliste temsil gücü en yüksek komisyon oldu. Burada her şey dinlendi. Bu konuda söz söylemek istiyorum diyen herkesi dinledik. Binlerce sayfalık dokümanlar oluştu. Sonunda bir rapor hazırladık. Bu rapor yapılacak idari ve kanuni düzenlemelerin çerçevesini ve sınırlarını çizdi. Bu raporda, Türkiye'nin üniter yapısından, milli birliğinden, bayrağından, başkentinden, dilinden, Anayasa'nın ilk dört maddesinden, 22. maddesinden, 46. maddelerinden, vatandaşlık tarifinden herhangi bir taviz verilmedi."

Bazı kesimlerin raporu okumadan bir iftira kampanyası başlatmaya çalıştığını belirten Yıldız, "Ancak başarılı olamadılar. Komisyon raporu milletimizin tamamını kucaklayan, terörün sebep ve sonuçlarını ortaya koyan, mücadeleden taviz vermeyen, hukukun üstünlüğünden sapmadan, milli güvenlik kaygılarını gözeten, barış ve huzur için oluşturulan bir çerçeve metindir. Bundan sonraki süreçte atılacak her adımda bu rapor Meclis'te yol gösterici olacaktır. Her adımımızı ölçülü atmak zorundayız." diye konuştu.

Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi olarak her adımlarını ölçülü ve dikkatli atmak için çalıştıklarını, haktan ve adaletten ayrılmadan görevlerini yerine getirmek için hareket ettiklerini söyledi.

Kongrede konuşan MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz ise teşkilat olarak tüm İstanbullularla buluşarak, kucaklaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yılmaz, bir yandan kongrelerini yaparak teşkilatlanma çalışmalarını sürdürdüklerini diğer yandan da saha çalışmalarına başladıklarını kaydederek, "Milliyetçi Hareket Partisini umut olarak görenlere, bizi daha yakından tanımak isteyenlere, programımızı merak edenlere, göreve geldiğimizde belirttiğimiz gibi kollarımızı açabildiğimiz kadar geniş açacağız." dedi.

MHP Beykoz İlçe Başkanlığına seçime tek aday olarak giren Mehmet Gündoğdu seçildi.

Kongreye, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, siyasi partilerin temsilcileri ve partililer katıldı.

Maltepe İlçe Kongresi

Bir otelde gerçekleştirilen MHP Maltepe İlçe Kongresi'nde ise divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu yaptı.

Kongreye katılanlara teşekkür eden Aksu, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını iletti.

Aksu, MHP olarak "Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda" temasıyla 2053'ün güçlü Türkiye'sini hazırlayacak ve Cumhuriyet'in yeni yüzyılını Türk asrı yapacak kadroların teşekkül edeceği 15. Olağan Kurultay sürecini gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlçe kongrelerini 19 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesinden başlattıklarını anımsatan Aksu, ilçe ve il kongreleriyle devam edecek bu sürecin 7 Mart 2027 tarihinde gerçekleştirilecek Büyük Kurultay ile tamamlanacağını ifade etti.

Aksu, İstanbul'da yapacak kongrelerle 39 ilçenin teşkilatlarını yenileyeceklerini belirterek, MHP lideri Bahçeli'nin Meclis Grup Toplantısı'nda vurguladığı 29 Mayıs sürecini, Anadolu'da siyasi bir fetih haline dönüştürmek için hazır ve kararlı olduklarını vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşmanın önemine işaret eden Aksu, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye hedefine odaklanıyoruz. Terörü ve bölücülüğü sadece eylem olarak değil, zihinlerden de silmek istiyoruz. Daha demokratik ve daha müreffeh bir Türkiye'nin altyapısını inşa ediyoruz. İç cephemizi kuvvetlendirerek, Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline hep birlikte sahip çıkmayı amaçlıyoruz. Alınan önemli mesafelerin, atılan kararlı adımların, geniş toplum kesimlerinde de karşılık bulduğu Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesiyle, Türkiye'nin küresel bir güce dönüşeceğine inanıyoruz. Artık zaman geleceğin Türkiye'sini inşa etme zamanıdır. Bugünün sorunlarına cesaretle eğilenlerin ve elini taşın altına koyanların, hatta o taşın altına gerekirse gövdesiyle girmeyi vazife bilenlerin anlayışıdır."

Aksu, Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin güçlenmeye devam edeceğini dile getirerek, "Türkiye jeopolitik risklerin yoğunlaştığı bir dönemde, Cumhur İttifakı'nın birlikteliğiyle milli gelirini 1 trilyon 600 milyar dolara, kişi başına milli geliri 18 bin doların üzerine çıkarmayı başarmış büyük bir ülkedir. Etrafımızdaki ateş çemberine rağmen Türkiye, bir huzur ve güven adası olmaya devam etmektedir. Milli birliğimiz güçlü, dayanışmamız emsalsizdir." ifadelerini kullandı.

Pandeminin ardından yaşanan Ukrayna-Rusya savaşının ekonomik ve sosyal etkileri tüm dünyada devam ederken, 28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların, hem küresel ekonomide hem de Türkiye ekonomisinde önemli etkilere yol açtığını vurgulayan Aksu, "Başta petrol ve petrokimya ürünleri olmak üzere emtia fiyatlarında ciddi artışlara yol açmıştır. Bu durum tarım ve sanayi üretimimizi olumsuz etkilemiştir. Yaşanan fiyat artışlarının vatandaşlarımıza yansımaması için hükümetimiz azami gayret göstermektedir. Alınan tedbirlerle savaşın ortaya çıkardığı sorunların kısa sürede aşılacağına inanıyoruz. Bu konuda devletimize ve kurumlarımıza sonuna kadar güveniyoruz." diye konuştu.

MHP İstanbul İl Başkanı Yılmaz da kongredeki konuşmasında, güçlü teşkilat hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

MHP Maltepe İlçe Başkanlığına seçime tek aday olarak giren Aykut Doğan seçildi.