Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde MHP İlçe Başkan Murat Şarlak ve teşkilat üyeleri Anneler Günü dolayısıyla kadınlara çiçek verdi.
Teşkilat üyeleriyle Değirmendüzü'ndeki şenliğe katılan Şarlak, kadınlara 700 adet sukulent çiçeği dağıttı.
Şarlak, yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri sürprizle kadınların güzünü güldürmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › MHP'den Anneler Günü'nde Çiçek Sürprizi - Son Dakika
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