MHP'den AP'ye Tepki

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerine tepki gösterdi.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü konforunu sömürgelerden yağmadığı ekonomik değerlere ve alın terine borçlu olan Avrupa Parlamentosu üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına yaptığı hiçbir saygısızlık karşılıksız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.