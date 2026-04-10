Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'den Dış Politikada Eksen Kayması: Rusya ve Çin İttifakı Şartı

10.04.2026 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi, dış politikada yeni bir yönelime giderek Rusya ve Çin ile ittifak kurulmasını önerdi. Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, 2028 seçimlerinde AK Parti ile devam etmek için bu işbirliğinin kabul edilmesini şart koştuğunu duyurdu.

Küresel dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) dış politikada bir eksen kayması sinyali geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Moskova'ya giderek Rusya ve Çin ile yeni bir ittifak kurulması yönündeki tekliflerini Rus yetkililere iletti. Topsakal, partisinin 2028 seçimlerinde AK Parti ile ittifaka devam etmek için bakanlık koltuğu değil, 'Rusya ve Çin ile işbirliği programının kabul edilmesini' şart koştuğunu açıkladı.

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Vedomosti'ye bir röportaj veren Topsakal, MHP'nin geleneksel olarak Türkiye'nin Batı'dan uzaklaşarak Avrasya güçleriyle yakınlaşmasını savunduğunu belirtti. Kurulacak bir 'TRÇ' ittifakının sadece güvenlik değil, ekonomik olarak da önemli bir güç olacağını vurgulayan Topsakal, bu üç ülkenin küresel GSYİH'nin yüzde 20'sini oluşturduğuna dikkat çekti. MHP'nin vizyonuna göre; Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve Türk Devletleri Teşkilatı arasında bir 'sinerji' ve entegrasyon sağlanması hedefleniyor.

Haberde, MHP'nin geçmişteki 'Pan-Türkist' çizgisinden uzaklaştığı ifade edildi. Topsakal, eski Pan-Türkizm anlayışını 'romantik' ve 'güncelliğini yitirmiş' olarak nitelendirdi. Ülkücü hareketin sembolü olan 'Bozkurt' yapılanmasının bir organizasyondan ziyade 'daha çok bir alt kültür' olduğunu savunan Topsakal, partisinin bu imajdan uzaklaşmak için sembollerinden bile feragat ettiğini belirtti. Topsakal, MHP'nin ve lideri Bahçeli'nin artık Rusya'daki Türk kökenli halkları 'Rusya vatandaşı' olarak gördüğünü, herhangi bir ayrılıkçı talebi desteklemediklerini ve Rusya'nın 'uluslararası kabul görmüş sınırlarının korunmasından' yana olduklarını ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Milliyetçi Hareket Partisi, İlyas Topsakal, Dış Politika, AK Parti, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 10:44:10. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.