MHP'den Eğitim Programı - Son Dakika
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MHP'den Eğitim Programı

MHP, il ve ilçe başkanlarına eğitim verecek, katılımcılara sertifika dağıtılacak.

29.01.2025 13:48
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MHP, il ve ilçe başkanları ile il yönetim kurulu üyelerine, MHP tarihi ve politikaları, milliyetçilik, temel iletişim, seçmen analizi ve ikna politikaları gibi derslerin yer aldığı eğitimler verecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından eğitim programı düzenlenecek.

Bu kapsamda, 3 Şubat-21 Şubat tarihlerinde parti genel merkezinde yapılacak programa, il ve ilçe başkanları ile il yönetim kurulu üyeleri olmak üzere 2 bin 100 teşkilat mensubu katılacak.

Eğitim programında katılımcılar, MHP tarihi ve politikaları, milliyetçilik, temel iletişim, seçmen analizi ve ikna politikaları derslerini alacak.

Programın bitiminde düzenlenecek törende, tüm katılımcılara sertifika verilecek.

Kaynak: AA

Politika, Eğitim, Güncel, MHP, Son Dakika

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