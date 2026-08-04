MHP\'den Milli Dayanışma Teklifi

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı. Teklifi Bahçeli ile birlikte Feti Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da imzaladı.

AK Parti Grubu'nda dün imzaya açılan ve bugün saat 17.00'ye kadar milletvekillerinin imzalaması için süre verilen teklifin, akşam saatlerinde veya yarın TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

İsmi "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" olarak belirlenen teklifle ilgili Cumhur İttifakı'nın MHP kanadında çalışmaları MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yürütüyor. Feti Yıldız, dün akşam saatlerinde AK Parti Grubu'nda, Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanı Abdulhamit Gül ile teklife son şeklini vermek üzere bir araya geldi.

Son değerlendirmeleri yapılan teklife, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imza attığı öğrenildi. Teklifi Bahçeli ile birlikte MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da imzaladı.

AK PARTİ YENİ YOL GRUBU'NU ZİYARET EDECEK

Öte yandan AK Parti, Teklifle ilgili temaslarını da sürdürüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler dün siyasi partileri teklifin içeriğine ilişkin bilgilendirmek üzere görüşmelerde bulunmuştu. Bu kapsamda dün HÜDA PAR milletvekilleri Serkan Ramanlı ve Şehzade Demir ile görüşen Güler, akşam saatlerinde de DEM Parti heyeti ile bir araya gelmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel bugün Yeni Yol Partisi grubunu ziyaret ederek, taslakla ilgili bilgilendirme yapacak.