MHP\'den Teröre Karşı Sert Mesaj

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin izlediği büyük stratejik yolun, her adımında Türk milletinin tarihi ve kültürel birikimiyle şekillenen, Cumhuriyet'in yarınına dair güvenli bir rota olduğunu bildirdi.

Durmaz, bir termal otelde gerçekleştirilen MHP Belediye Meclis üyelerinin istişare ve değerlendirme toplantısında, yüzyıllar boyunca bu topraklarda varlık mücadelesi veren Türk milletinin, her devirde hiç durmadan ilerlemeyi, büyümeyi ve yükselmeyi amaçladığını söyledi.

Ancak bölücü terör sorununun, Anadolu'nun birliğine, kutlu yürüyüşüne en büyük engeli oluşturduğunu, 40 yıldan beri milletin huzurunu, refahını ve birliğini tehdit ettiğini vurgulayan Durmaz, şöyle konuştu:

"Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin izlediği büyük stratejik yol, her adımında Türk milletinin tarihi ve kültürel birikimiyle şekillenen, Cumhuriyet'in yarınına dair güvenli bir rotadır. Liderimizin, ülkemizden ve sınırlarımızdan terörün tasfiyesini amaçlayan hamlesini bu arka plan çerçevesinde okumak, tarihi gerçekler üzerinden değerlendirmek her vicdan sahibi insanın sorumluluğudur. Liderimizin uzattığı elin manasını, muhtevasını idrak etmeden dile getirdikleri gerçek dışı, iftiralarla dolu yalan sözlerle milletimizi manipüle etmeye çalışanlar daha önceki örneklerinde olduğu gibi yine yanılacaklar, yine inkar edecekler ve yine milletimizin ferasetine boyun eğeceklerdir. ya silahlar gömülecek ya silahı tutanlar gömülecek."

Durmaz, sınırların içinde veya sınır ötesinde ülkeyi, milleti tehdit eden hiçbir terör örgütüne yaşam izninin olmadığını, olmayacağını dile getirdi.

"Makamlar, koltuklar hiç kimseye suç işleme hakkı vermez"

Yerel yönetimlerin görevinin, halkın ihtiyaçlarını gözetmek, milli birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek üzerine şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Durmaz, "Bu bağlamda üretken belediyecilik anlayışımız sadece bir idari yönetim tarzı değil, aynı zamanda yerelden ulusala uzanan bir kalkınma hamlesidir." dedi.

Toplumsal ayrışmayı körükleyen, birliktelikleri değil farklılıkları kaşıyan belediye anlayışının devletin birliğine, milletin dirliğine karşı yapılacak en büyük kötülük olduğunu anlatan Durmaz, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla, terör örgütleriyle bağı olan, irtibatı ve iltisakı tespit edilen belediye başkanlarının kanunlar çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından görevinden el çektirilmesi ve yargıda hesap vermesi kadar doğal bir konu yoktur. Makamlar, koltuklar hiç kimseye suç işleme hakkı vermez, suçu işleyen de elbette cezasına katlanır. Bu anlamda, ister teröre yardım ve yataklık eden DEM'li belediyeler olsun, isterse akrabalarla doldurulan, usulsüzlüklerin, yolsuzlukların adresi olan CHP'li belediyeler olsun hiç kimse oturduğu koltuğa güvenip Türk Devletini ve devlet görevlilerini tehdit edemez. Hizmetle anılması gerekirken, para kuleleriyle, afet zamanı tatil pozlarıyla ve de beceriksizlikleriyle anılanlar, iş bilmezliklerini, hizmetten yoksun bıraktıkları şehirlerin sorunlarını bu yolla örtemez, gizleyemez."

Durmaz, terörle bağı olan, rüşvetten tutuklanan, faciaya sebep olan belediye başkanına sahip çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, çırpınışlarının ne kendisini ne de partisini kurtarmaya yetmeyeceğini belirterek, bu zihniyetin milli vicdanlarda yerinin bulunmadığının gayet açık olduğunu öne sürdü.