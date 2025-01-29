MHP'den Teröre Karşı Sert Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MHP'den Teröre Karşı Sert Mesaj

MHP\'den Teröre Karşı Sert Mesaj

Durmaz, terörle mücadelede cemaat veya partilerden bağımsız hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

29.01.2025 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin izlediği büyük stratejik yolun, her adımında Türk milletinin tarihi ve kültürel birikimiyle şekillenen, Cumhuriyet'in yarınına dair güvenli bir rota olduğunu bildirdi.

Durmaz, bir termal otelde gerçekleştirilen MHP Belediye Meclis üyelerinin istişare ve değerlendirme toplantısında, yüzyıllar boyunca bu topraklarda varlık mücadelesi veren Türk milletinin, her devirde hiç durmadan ilerlemeyi, büyümeyi ve yükselmeyi amaçladığını söyledi.

Ancak bölücü terör sorununun, Anadolu'nun birliğine, kutlu yürüyüşüne en büyük engeli oluşturduğunu, 40 yıldan beri milletin huzurunu, refahını ve birliğini tehdit ettiğini vurgulayan Durmaz, şöyle konuştu:

"Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin izlediği büyük stratejik yol, her adımında Türk milletinin tarihi ve kültürel birikimiyle şekillenen, Cumhuriyet'in yarınına dair güvenli bir rotadır. Liderimizin, ülkemizden ve sınırlarımızdan terörün tasfiyesini amaçlayan hamlesini bu arka plan çerçevesinde okumak, tarihi gerçekler üzerinden değerlendirmek her vicdan sahibi insanın sorumluluğudur. Liderimizin uzattığı elin manasını, muhtevasını idrak etmeden dile getirdikleri gerçek dışı, iftiralarla dolu yalan sözlerle milletimizi manipüle etmeye çalışanlar daha önceki örneklerinde olduğu gibi yine yanılacaklar, yine inkar edecekler ve yine milletimizin ferasetine boyun eğeceklerdir. ya silahlar gömülecek ya silahı tutanlar gömülecek."

Durmaz, sınırların içinde veya sınır ötesinde ülkeyi, milleti tehdit eden hiçbir terör örgütüne yaşam izninin olmadığını, olmayacağını dile getirdi.

"Makamlar, koltuklar hiç kimseye suç işleme hakkı vermez"

Yerel yönetimlerin görevinin, halkın ihtiyaçlarını gözetmek, milli birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek üzerine şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Durmaz, "Bu bağlamda üretken belediyecilik anlayışımız sadece bir idari yönetim tarzı değil, aynı zamanda yerelden ulusala uzanan bir kalkınma hamlesidir." dedi.

Toplumsal ayrışmayı körükleyen, birliktelikleri değil farklılıkları kaşıyan belediye anlayışının devletin birliğine, milletin dirliğine karşı yapılacak en büyük kötülük olduğunu anlatan Durmaz, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla, terör örgütleriyle bağı olan, irtibatı ve iltisakı tespit edilen belediye başkanlarının kanunlar çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından görevinden el çektirilmesi ve yargıda hesap vermesi kadar doğal bir konu yoktur. Makamlar, koltuklar hiç kimseye suç işleme hakkı vermez, suçu işleyen de elbette cezasına katlanır. Bu anlamda, ister teröre yardım ve yataklık eden DEM'li belediyeler olsun, isterse akrabalarla doldurulan, usulsüzlüklerin, yolsuzlukların adresi olan CHP'li belediyeler olsun hiç kimse oturduğu koltuğa güvenip Türk Devletini ve devlet görevlilerini tehdit edemez. Hizmetle anılması gerekirken, para kuleleriyle, afet zamanı tatil pozlarıyla ve de beceriksizlikleriyle anılanlar, iş bilmezliklerini, hizmetten yoksun bıraktıkları şehirlerin sorunlarını bu yolla örtemez, gizleyemez."

Durmaz, terörle bağı olan, rüşvetten tutuklanan, faciaya sebep olan belediye başkanına sahip çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, çırpınışlarının ne kendisini ne de partisini kurtarmaya yetmeyeceğini belirterek, bu zihniyetin milli vicdanlarda yerinin bulunmadığının gayet açık olduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA

Sadir Durmaz, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Cemaat, Terör, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'den Teröre Karşı Sert Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 02:07:28. #1.13#
SON DAKİKA: MHP'den Teröre Karşı Sert Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.