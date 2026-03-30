MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi - Son Dakika
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi

MHP\'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
30.03.2026 17:13
MHP'de ajan suçlamasıyla başlayan polemikte Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter'in yerine gelen isim belli oldu. Özgür Bayraktar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi.

BAHÇELİ, YÖNTER'İN ARDINDAN ÖZGÜR BAYRAKTAR'I ATADI

MHP'de geçtiğimiz günlerde patlak veren "ajan" polemiği istifa getirdi. Önce zehir zemberek paylaşım yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ardından istifa etti. Yönter'in istifasının ardından MHP'de yeni atama gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Bayraktar'ı Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.

MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi

NE OLMUŞTU?

MHP'li Yönter, 27 Mart Cuma günü sosyal medya hesabından, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız... Paran da işe yaramayacak dümenci alçak...” paylaşımını yapmıştı. Daha sonrasında ise Yönter, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" sözleriyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yönter'in "ajan" iddiasının hedefinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız’ın olduğu ileri sürülmüştü.

MHP’de “ajan” suçlamasıyla başlayan polemik, siyaset gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor.MHP lideri Devlet Bahçeli, Yönter'in istifasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “Küskünlük yoktur. Farklı partilerde görünen olaylara benzer bir yapı değildir. Kendi anlayışı çerçevesinde yapmış olduğu bir iş bölümü sonucudur. Akademik kariyerinde başarılar dilerim. Yakın zamanda da değerli bir kardeşimiz genel başkanlığı üstlenecek. MHP'de kırılma, intikam gibi kavramlar bize çok yabancı” ifadelerini kullanmıştı. 

Son Dakika Güncel MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi - Son Dakika
