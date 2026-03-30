MHP\'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi

MHP'de geçtiğimiz günlerde patlak veren "ajan" polemiği istifa getirdi. Önce zehir zemberek paylaşım yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ardından istifa etti. Yönter'in istifasının ardından MHP'de yeni atama gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Bayraktar'ı Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.

NE OLMUŞTU?

MHP'li Yönter, 27 Mart Cuma günü sosyal medya hesabından, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız... Paran da işe yaramayacak dümenci alçak...” paylaşımını yapmıştı. Daha sonrasında ise Yönter, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" sözleriyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yönter'in "ajan" iddiasının hedefinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız’ın olduğu ileri sürülmüştü.

MHP’de “ajan” suçlamasıyla başlayan polemik, siyaset gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor.MHP lideri Devlet Bahçeli, Yönter'in istifasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “Küskünlük yoktur. Farklı partilerde görünen olaylara benzer bir yapı değildir. Kendi anlayışı çerçevesinde yapmış olduğu bir iş bölümü sonucudur. Akademik kariyerinde başarılar dilerim. Yakın zamanda da değerli bir kardeşimiz genel başkanlığı üstlenecek. MHP'de kırılma, intikam gibi kavramlar bize çok yabancı” ifadelerini kullanmıştı.