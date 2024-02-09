MHP Genel Başkanı Bahçeli: Anayasa Mahkemesi, milli güvenlik sorunudur - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Anayasa Mahkemesi, milli güvenlik sorunudur

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Anayasa Mahkemesi, milli güvenlik sorunudur

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi, artık milli güvenlik sorunudur.

09.02.2024 15:57
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Anayasa Mahkemesi, artık milli güvenlik sorunudur. Böyle gidemez. Böyle bir mahkeme yapısı Türkiye'de yüksek yargı organları içinde yer alamaz"

Kaynak: AA

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