MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Anneler Günü' mesajı: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Anneler Günü' mesajı: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız

MHP lideri Devlet Bahçeli\'den \'Anneler Günü\' mesajı: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Anneler Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Huzurlu anne huzurlu ailedir. Huzurlu aile de huzurlu insan ve millet demektir. Aile, milli ve manevi bekamızın son siperi, annelerimiz ise bu siperin muazzez güvenceleridir" ifadelerini kullandı.

10.05.2025 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Anneler Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

BAHÇELİ'DEN "ANNELER GÜNÜ" MESAJ

Bahçeli, açıklamasında, gönüllerinin yamacında, gözlerinin derinliklerinde hiç bitmeyen, dinmeyen, eksilmeyen merhamet, metanet, mehabet ve muhabbet pınarları çağlayan annelerin sadece başlarının tacı ve canevleri değil, aynı zamanda fani hayatlarının bereket kaynağı, dua sancağı daha ötesi iftihar, itibar ve ihtiram endazeleri olduğunu belirtti. MHP lideri, uykusuz gecelerin uyanmak zorunda kalınan sabahlarında, düğüm düğüm biriken sıkıntıların kasvetli akşamlarında, sallanan beşikten salkım gibi genişleyen çocukluk ve yetişkinlik aşamalarına kadar tıpkı güneş gibi ısı ve ışık saçan annelerin sabrın timsali, fedakarlığın dağ zirvesi olduğunu vurguladı.

"ANNELERİMİZİN GÖZ PINARLARINDAN AKAN YAŞLAR KURUMADIKÇA ELBETTE RAHAT OLAMAYIZ"

Bahçeli, şunları kaydetti: "Onlar, katıksız sevginin burcu, katkısız yüreğin huzur bucağıdır. Günümüzde planlı ve operasyonel dejenerasyonun hedefi haline gelen aile müessesenin mana ve muhteva direği, medeniyet ve minnet dizdarı annelerimizdir. Istırabın pençesine düşen, binbir gaileyle hüzne boğulan, evlat acısı ve hasretiyle yanan annelerimizin göz pınarlarından akan yaşlar kurumadıkça elbette rahat olamayız, iç ve dış alemimizde kalıcı şekilde sükunet ve mutluluğa ulaşamayız. Bu nedenle annelerimize her şeyin fevkinde hürmetle muamele etmeli, üzerimizdeki emsalsiz hak ve emeklerine müstahak olabilmenin bihakkın mücadelesini vermeliyiz. Huzurlu anne huzurlu ailedir. Huzurlu aile de huzurlu insan ve millet demektir. Aile, milli ve manevi bekamızın son siperi, annelerimiz ise bu siperin muazzez güvenceleridir."

"CENNET ANNELERİN AYAKLARI ALTINDADIR"

Bahçeli, elleri öpülesi annelerin Anneler Günü'nü tebrik ederek, "Başta kahraman şehitlerimizin emanetleri olan, bununla beraber yurdumun her köşesinde yaşayan annelerimizi yüreğimin en coşkun hisleriyle ve en halisane hürmetlerimle selamlıyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Biliyor ve inanıyoruz ki, cennet annelerin ayakları altındadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Anneler Günü, Sosyal Medya, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Anneler Günü' mesajı: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • sus ceo:
    Şehit annelerini üzen adam olarak tarihin tozlu raflarında yerini alacaksın. Katillerle müzakere masasına oturan siyasetçiler Yüce Türk milletinin şamarini yiyecek. 13 4 Yanıtla
  • 205622:
    akan kan değil koltuk sevdası bitmedikce sizden adam olmaz 12 4 Yanıtla
  • Szka788304:
    kendi ülkesinden bi haber olan itifakta olup oy kampanyası düzenleyenleri destekleyenler miliyetci yorum yapmaya başlar şimdi ne terör ne coğrafyamızdan bi haberler ırak bu yüzden parçalandı 7 2 Yanıtla
  • İshak Klein:
    sen boyut değiştir, hepimiz rahatlıyacağız emin ol 6 0 Yanıtla
  • erkan bektaş:
    mehdi geldi dunya barışı geliyor insanlar rahat olun bu dünya hpimze yeter o parti bu parti o musluman bu hristiyan diye birsey kalmyacak birleşicez melek genler geldi kurtulucaz merak etmeyin az daha sabır 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
Fenerbahçe penaltı bekledi ancak hakem ’devam’ dedi Fenerbahçe penaltı bekledi ancak hakem 'devam' dedi
Fenerbahçe’ye kötü haber İki yıldızı Eyüpspor maçında yok Fenerbahçe'ye kötü haber! İki yıldızı Eyüpspor maçında yok
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
İsrail Başkonsolosluğu’nun çevresinde panik Silah sesleri duyuldu, valilikten açıklama geldi İsrail Başkonsolosluğu'nun çevresinde panik! Silah sesleri duyuldu, valilikten açıklama geldi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
RAMS Başakşehir’den maç anında kırmızı kart tepkisi RAMS Başakşehir'den maç anında kırmızı kart tepkisi
Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem izledi ancak oyunu devam ettirdi Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem izledi ancak oyunu devam ettirdi
Olaylı maçta Kanarya’dan kritik galibiyet Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4 golle devirdi Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi
Rum bakan, EOKA’nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne’yi hedef gösterdi Rum bakan, EOKA'nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne'yi hedef gösterdi

18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
18:12
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası
18:07
Beylikdüzü’nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
16:32
İstanbul’da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
23:05
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
22:57
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
22:49
Ankara’da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu
Ankara'da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu
22:48
Fenerbahçe’de kalacak mı Milan Skriniar’dan geleceğiyle ilgili açıklama
Fenerbahçe'de kalacak mı? Milan Skriniar'dan geleceğiyle ilgili açıklama!
22:40
Gaziantep FK’da Selçuk İnan’dan veda sinyali
Gaziantep FK'da Selçuk İnan'dan veda sinyali
22:38
Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı
22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
22:27
Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi
Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi
22:19
Alanyaspor’dan hayati 3 puan Küme düşme hattı cadı kazanına döndü
Alanyaspor'dan hayati 3 puan! Küme düşme hattı cadı kazanına döndü
22:06
Rum bakan, EOKA’nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne’yi hedef gösterdi
Rum bakan, EOKA'nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne'yi hedef gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 19:34:01. #7.13#
SON DAKİKA: MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Anneler Günü' mesajı: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.