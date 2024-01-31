MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Can Atalay\'ın milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili "Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giymiş olan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği adil, hakkaniyetli ve hukuk temelli kararın, TBMM'nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur" açıklamasını yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabında; cezaevindeki Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi. Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
"Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giymiş olan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği adil, hakkaniyetli ve hukuk temelli kararın, TBMM'nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü, suçluyu koruma imtiyazı veya bir yargı kararını darbe iddiasıyla yok sayma hakkı olamaz. Demokrasiye, milli huzur ve güvenliğimize darbeye tevessül eden Anayasa Mahkemesi'dir.
Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi'nin medya gücünü arkasına alarak ilerlettiği vesayetçi, art niyetli, peşin hükümlü, siyasi hüviyetli sakat ve sancılı tutumunu reddetmiş, Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kesinleşmiş mahkeme kararının gereğini yapmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Bekir Bozdağ'ı cesur, dirayetli ve tavizsiz yönetiminden dolayı tebrik ediyor, Gazi Meclis'in saygınlığını muhafaza ve müdafaa gayreti nedeniyle de teşekkürlerimi paylaşıyorum. Başkanlık kürsüsü önüne toplanan, sıra kapaklarına vuran, Meclisi'mizi yuhalayarak kendileriyle müsemma olan nefret ve şiddet gösterisine heveslenenler kınanmaya müstahak demokrasi cellatlarıdır.
Millet iradesi demokrasi ve hukuk namusuna sahip çıkmıştır. Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin hitamında yeni bir gezi provokasyonu telaffuz edenler gaflettedir. Sokağı ve kanunsuz direnişi adres gösterenler, dahası ülkemiz aleyhine her türlü pozisyonun alınmasından bahsedenler husumet figüranlarıdır.
Hiç kimse bedeli ve sonuçları çok ağır olacak bir yanlışın faili olmamalıdır. Türkiye'nin anarşiye ve sokak diline teslimiyeti sadece ham bir hayaldir. Demokrasiye ve hukuka saygı herkesin, hepimizin temel sorumluluğudur. Şuur kaybının pençesinde bu sorumluluğun hilafına hareket edenleri ne tarih ne de millet affetmeyecektir.
Gazze'yi kan gölüne çevirip 26 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail skandallarına bir yenisini daha ekledi. Gözleri bağlanıp ters kelepçeyle gözaltına alınan Filistinlilerinin fotoğrafını paylaşan Savunma Bakanlığı, fotoğrafın arka planında ise Kur'ân-ı Kerîm'de geçen "Ve tufan onların günahlarını silip süpürdü" ifadelerini kullandı. Jerusalem Post gelişmeyi "Mesaj açık; Fotoğraftaki kişiler günahlarının bedelini ödeyen failler" manşetiyle duyurdu.
Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran video ile ilgili Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'dan açıklama geldi. Görüntüdeki kişinin babası olduğunu doğrulayan Gökçen Çatlı, görüntünün Susurluk kazasının 3 yıl öncesine ait olduğunu belirtti.
Bodrum'un Konacık beldesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan, 2019 yerel seçimlerinde ise İYİ Parti'den Bodrum Belediye Başkanı adayı olan İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partisinden istifası sonrası AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayı oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tosun, "Cumhurbaşkanımız, AK Parti'den Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan adayı olarak bizi görmek istediğini ifade etti." dedi.
Arda Güler'e az süre verdiği için eleştirilerin hedefi olan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti sessizliğini bozdu. Arda için sabırlı olunması gerektiğini belirten teknik adam, "Arda Güler, fiziksel olarak her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Şu anda iyi ve süre almaya devam edecek. Üzerinde çok fazla baskı olduğunun farkındayım çünkü koca bir ülke onu Real Madrid'de forma giyerken görmek istiyor. Ancak çocuk daha 18 yaşında. Zamanı gelecek ve Real Madrid'de oynayacak" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Programı'n geçici bir heves olmadığını söyledi. Bakan Şimşek, "Enflasyonun yer çekime karşı mücadele edeceğine inanmıyorum, tek ön koşul var bu program sabırla uygulanacaktır. Yapısal reformlar programın olmazsa olmazıdır" ifadelerini kullandı. Verginin tabanını büyüteceklerini açıklayan Şimşek, "Verginin hakkıyla alınmadığı alanlarda çaba göstereceğiz. Şu anda çalışmalar var" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bilboard engellenmesi iddiasıyla ilgili konuşarak, engelleme veya girişimde bulunmayacaklarını belirtti. İmamoğlu, bu konuda firmalarla görüşebileceklerini ifade etti ve atılan taşların etkisinin olmadığını vurguladı.
Karısını kaçıran adamdan intikam almak isteyen Doğan Gözler, ailenin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdı. Acılı babaanne ve annenin Esra Erol'daki yardım çağrısının ardından küçük kız alıkonulduğu evde bulunurken Gözler de tutuklandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadını öldüren ve çocuğunu ağır yaralayan şüpheli, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı. Olayın ardından kadının tedavisi sürerken, katilin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?