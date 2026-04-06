MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz Oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz'ın atandığını bildirdi.
Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.
