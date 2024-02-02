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MHP, İstanbul ve Ankara için bölge çalışma komisyonları oluşturdu

MHP, İstanbul ve Ankara için bölge çalışma komisyonları oluşturdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik İstanbul ve Ankara için bölge çalışma komisyonlarının oluşturulduğunu bildirdi. Parti, seçim çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütmektedir.

02.02.2024 14:14
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik İstanbul ve Ankara için bölge çalışma komisyonlarının oluşturulduğunu bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, partisince seçim çalışmalarının büyük bir titizlik ve ciddiyet içinde, halkla ve sivil toplum kuruluşlarıyla temas halinde ve açık hava toplantılarıyla meydanları doldurarak yürütüldüğünü aktardı.

Gelecek pazar günü Manisa'da yapılacak açık hava toplantısına da vatandaşlarca büyük ilgi gösterileceğine inandıklarını vurgulayan Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, İstanbul ve Ankara için bölge çalışma komisyonları oluşturulmuştur." ifadelerini kullandı.

Yalçın, bölge çalışma komisyonlarının "Cumhur bizim, Türkiye hepimizin", "Ankara bizim, Türkiye hepimizin", "İstanbul bizim, Türkiye hepimizin" temaları altında faaliyet göstereceğini belirtti.

Bölge çalışma komisyonlarının genel koordinatörlüğünü üstlendiğini de bildiren Yalçın, Ankara bölge çalışma komisyonlarının faaliyetlerine bugün başlayacağını kaydetti.

Yalçın, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter İstanbul 1. Bölge, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız 2. Bölge, Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu da 3. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirildi.

Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya Ankara 1. Bölge, Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz 2. Bölge, Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım 3. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Bölge çalışma komisyonlarında milletvekilleri, MYK-MDK üyeleri, il ve ilçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri, belde başkan ve yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları ve belediye başkan adayları da görev almışlardır."

Kaynak: AA

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