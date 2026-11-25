MHP, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında koruma kararlarının uygulanması, şiddet önleme merkezlerinin güçlendirilmesi ve kadınların ekonomik haklarının korunması gibi konuları içeren 9 maddelik politika önerisini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, milletlerin varlığını ve geleceğini güvence altına alan temel unsurlar arasında insan hayatına verilen değerin bulunduğunu belirten Yurdakul, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel suçlar kapsamında değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Yurdakul, kadınların hayatına, beden bütünlüğüne, şahsiyetine, hürriyetine karşı her türlü saldırının toplumsal barışı, aile güvenliğini, kuşaklar arası dayanışmayı ve milletin geleceğini de zedeleyeceğine dikkati çekerek, "Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, meşruiyeti ve mazereti olamaz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kadına yönelik fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik ve dijital şiddetin her türünü kesin bir kararlılıkla reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Yurdakul, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kadına yönelik şiddet karşısında ortaya koyduğu tavizsiz tutumun, partisinin bu meseleye ilişkin siyasetinin temel iradesini oluşturduğunu ifade etti.

MHP'den 9 maddelik politika önerisi

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde etkili sonuçlar elde edilebilmesi için meselenin nedenlerinin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi, koruyucu, önleyici, caydırıcı ve iyileştirici kamu politikalarının birbirini tamamlayacak biçimde uygulanması gerektiğini vurgulayan Yurdakul, bu anlayışla Devlet Bahçeli'nin himayesinde 142 bilim insanı ve uzmanın katılımıyla Aile Kurumu Çalıştayı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yurdakul, çalıştayda kadına yönelik şiddet, aile içi güvenlik, hukuki koruma, aile danışmanlığı, ekonomik şiddet ve çocukların korunması başlıklarında kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hazırladıkları 9 maddelik politika önerilerini paylaştı.

"Koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin uygulanması" başlıklı öneride, 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen koruma ve uzaklaştırma kararlarının yalnızca hukuki bir işlem olarak kalmaması, fiilen uygulanması ve etkin biçimde denetlenmesinin şart olduğu, şiddet tehdidi altındaki kadınların risk durumlarının düzenli değerlendirilmesi, tedbir kararlarının ihlali halinde ilgili kurumların harekete geçirilmesi gerektiği belirtildi.

"Aile danışmanlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve mesleki yeterliliğin güçlendirilmesi" kapsamında, aile danışmanlığının krizler ağırlaştıktan sonra başvurulan bir hizmet olmaktan çıkarılarak koruyucu ve önleyici sosyal hizmet sisteminin önemli unsurlarından biri haline getirilmesi önerildi.

Boşanma süreçlerinde ekonomik şiddetin önlenmesi

"Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi" başlığında da merkezlerin uzman personel, psikososyal destek, hukuki yönlendirme ve vaka takibi kapasitelerinin güçlendirilmesi, kadın konukevleri, sağlık kuruluşları, kolluk kuvvetleri ve adli destek birimleri arasında etkili bir yönlendirme sistemi oluşturulması tavsiye edildi.

Boşanma ve mal rejiminin tasfiyesi davalarında kadınların ekonomik haklarına erişimini güçleştiren uygulamaların belirlenmesi, mal varlığının kötü niyetli biçimde devredilmesi, ekonomik baskıyla haklardan vazgeçirmeye çalışılması ve yargılama süreçlerinin gereksiz yere uzaması gibi sorunlara karşı etkili hukuki mekanizmaların devreye alınması gerektiği de belirtildi.

Çocukluktan başlayan şiddetsizlik ve değerler eğitimi

Kadına yönelik tehdit, sistematik aşağılama, baskı, ekonomik kaynakların kontrolü ve kişinin sosyal ilişkilerinin sınırlandırılması gibi davranışların hukuki sonuçlarının da kapsamlı biçimde yargı mekanizmasına ve hukuki düşünce hayatına dahil edilmesine dikkat çekildi.

"Çocukluktan başlayan şiddetsizlik ve değerler eğitimi" başlıklı öneride ise evlilik öncesi eğitim ve aile yaşamına hazırlık programlarının geliştirilmesi ile çocukların eğitiminde şiddetsiz iletişim, empati, özdenetim, insan onuru ve hukuka saygı gibi konuların güçlendirilmesi önerisinde bulunuldu.

Politikalar arasında şiddetle mücadelede görevli personelin uzmanlık eğitiminin artırılması ve kadına yönelik şiddetin medya yayınlarında ele alınış biçiminin, mağdurun mahremiyeti ve insan onuru bakımından değerlendirilmesi gerekliliğine de yer verildi.

Açıkladıkları politikaya ilişkin Yurdakul, şunları kaydetti:

"Bu 9 madde adeta 9 ışık gibi parlayacak ve Türk kadınları başta olmak üzere Türk milletinin, Türk ve Türkiye Yüzyılına açılan kapısı olacaktır. Bu vesileyle şiddet nedeniyle hayatını kaybeden bütün kadınları rahmetle anıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kadınların güvenliğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini korumaya yönelik bilimsel, hukuki ve sosyal politika çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."