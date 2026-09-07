MHP Kayseri Milletvekilleri Özdemir ve Ersoy, Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika
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MHP Kayseri Milletvekilleri Özdemir ve Ersoy, Büyükkılıç'ı ziyaret etti

MHP Kayseri Milletvekilleri Özdemir ve Ersoy, Büyükkılıç\'ı ziyaret etti
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MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, kentin yatırımları ve planlanan projeler ele alınırken, Büyükkılıç Cumhur İttifakı'nın şehir için uyum içinde çalışacağını vurguladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın şehir için birlik ve uyum içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Kayseri'nin geleceğine yönelik istişarelerin gerçekleştirildiği ziyarette, kent genelinde Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen yatırımlar, devam eden çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

Ziyarette, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Halit Yağmur ve MHP İl Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Kayseri Milletvekilleri Özdemir ve Ersoy, Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika

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