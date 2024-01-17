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MHP, Kilis ve Uşak belediye başkan adaylarını açıkladı - Son Dakika
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MHP, Kilis ve Uşak belediye başkan adaylarını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Kilis ve Uşak belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı. Partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2 il, 3 büyükşehir ilçe ve 50 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi. MHP, Kilis'te Hasan Kara ve Uşak'ta Sezer Ateş'i, il belediye başkan adayı olarak duyurdu.

MHP, Kilis ve Uşak belediye başkan adaylarını açıkladı
17.01.2024 - 14:27,
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Kilis ve Uşak belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı.

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2 il, 3 büyükşehir ilçe ve 50 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.

MHP, Kilis'te Hasan Kara ve Uşak'ta Sezer Ateş'i, il belediye başkan adayı olarak duyurdu.

Kaynak: AA
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