MHP'li başkandan tehdit görüntüleri: 'Kafana sıkacağım'
MHP'li başkandan tehdit görüntüleri: 'Kafana sıkacağım'

28.04.2026 17:20
MHP Dalaman İlçe Başkanı Fatih Avcı'nın, eski yönetim kurulu üyesi Semih Uslu'yu tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Avcı, Uslu'dan aldığı 25 milyon liralık borcu ödemediği iddiasıyla karşı karşıya geldi.

Muğla'da MHP Dalaman İlçe Başkanı Fatih Avcı, eski yönetim kurulu üyesi Semih Uslu'yu tehdit ettiği bir görüntüyle gündeme geldi. İddiaya göre Avcı, Uslu'dan toplam 25 milyon lira borç aldı ve borcunu ödemedi. 11 Mart 2026'da Uslu'yu görevden alan Avcı, bir ofiste Uslu'ya 'Kafana sıkacağım, ilçe başkanlığım da belediye başkanlığım da umurumda değil' dedi.

Uslu, 16 Nisan'da Emniyet'e giderek Avcı hakkında tehdit suçlamasıyla şikayetçi oldu. Adli süreç başlatılırken, Avcı sosyal medyadan istifa ettiğini duyurdu. MHP Muğla İl Başkanlığı ise Avcı'nın iş yoğunluğu nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Fatih Avcı, Dalaman, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
