MHP'li başkandan tehdit görüntüleri: 'Kafana sıkacağım'

Muğla'da MHP Dalaman İlçe Başkanı Fatih Avcı, eski yönetim kurulu üyesi Semih Uslu'yu tehdit ettiği bir görüntüyle gündeme geldi. İddiaya göre Avcı, Uslu'dan toplam 25 milyon lira borç aldı ve borcunu ödemedi. 11 Mart 2026'da Uslu'yu görevden alan Avcı, bir ofiste Uslu'ya 'Kafana sıkacağım, ilçe başkanlığım da belediye başkanlığım da umurumda değil' dedi.

Uslu, 16 Nisan'da Emniyet'e giderek Avcı hakkında tehdit suçlamasıyla şikayetçi oldu. Adli süreç başlatılırken, Avcı sosyal medyadan istifa ettiğini duyurdu. MHP Muğla İl Başkanlığı ise Avcı'nın iş yoğunluğu nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.