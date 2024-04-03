MHP\'li Belediye Başkanı\'nın aracına silahlı saldırı: 2 zanlı gözaltına alındı

Resmi olmayan sonuçlara göre MHP'den Bahşılı Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Bişkin'in aracına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Mart gecesi Bahşılı ilçesi Topaldede mevkisinde meydana gelen "mala zarar verme" ve "silahlı tehdit" olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında Bişkin ve beraberindekilerin beyanları alındı.
Ardından bölgede bulunan kamera görüntülerini inceleyen Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın failleri olduğu öne sürülen H.İ.A. ve O.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İddiaya göre, Bişkin ve beraberindeki 3 kişi, 30 Mart'ta gece saatlerinde dua etmek için Topaldede Türbesi'ne gitmiş, dönüşte Bişkin'in bulunduğu araca kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açılmıştı.
Yaralananın olmadığı olayda aracın camına saçma isabet etmişti.
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