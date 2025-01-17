MHP\'li Feti Yıldız\'dan Tutuklama Kararlarına Değerlendirme

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(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu tutuklama kararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yıldız, "Tutuklamanın ilk şartı, şüpheli veya sanık hakkında 'Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin' bulunması ve orantılı olması gerekir. Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır. Gerekçe; akıl, mantık ve vicdanların tatminini hedefler. Hükmü insanileştiren, bağımsızlaştıran, saygıdeğer yapan gerekçedir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, bu sabah sosyal medya hesabından CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu tutuklama kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mahkemelerin gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorunda olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte Aziz İhsan Aktaş ve Belediye Başkanı Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ AŞ Başkanı Önder Gedik'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli tutuklandı, 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklama, delillerin korunması, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır.

Tutuklamanın ilk şartı, şüpheli veya sanık hakkında 'Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin' bulunması ve orantılı olması gerekir.

Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır. Gerekçe; akıl, mantık ve vicdanların tatminini hedefler. Hükmü insanileştiren, bağımsızlaştıran, saygıdeğer yapan gerekçedir."