Akın Gürlek\'ten Devlet Bahçeli\'ye ziyaret! Kapıda karşıladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sabah grup toplantısında konuşma yaptıktan sonra Meclis'te MHP Grup Başkanlığı'ndaki makamına geçti. Bahçeli, burada kendisini ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

AKIN GÜRLEK'İ KAPIYA KADAR EŞLİK ETTİ

Numan Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından Bahçeli'yi Adalet Bakanı Akın Gürlek ziyaret etti. Devlet Bahçeli, Bakan Gürlek'i makamının kapısında karşıladı. Nezaket ziyareti olduğu belirtilen görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. Bahçeli, görüşmenin ardından Gürlek'i makam kapısına kadar eşlik ederek uğurladı.

GÖRÜŞME HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILMADI

Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, basının görüntü almasına izin verilmedi.