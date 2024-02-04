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MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, 100 proje ile seçimlere hazırlanıyor - Son Dakika
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MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, 100 proje ile seçimlere hazırlanıyor

MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, 100 proje ile seçimlere hazırlanıyor

MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayı Serdar Soydan, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde 100 proje ile Mersinli hemşehrilerin karşısına çıkacaklarını açıkladı. Soydan, ekonomi, tarım ve turizm başlıklarında 9 ilke ile yola çıktıklarını belirtti ve kentin dinamiklerini yerel yönetime katmayı hedeflediklerini söyledi.

04.02.2024 10:55
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MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, "Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde 100 proje ile Mersinli hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız" dedi.

MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayı Serdar Soydan ekonomi, tarım ve turizmden oluşan 3 ana tema başlığında 9 ilke ile yola çıktıklarını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim startını Mersin'de vermesinin önemli olduğunu kaydeden Soydan, "Mersin genel başkanımızı büyük bir coşkuyla karşıladı. Mersin'den dünyaya önemli mesajlar verdi. Mersin'imizin öneminden bahsetti. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Genel başkanımız bize güç verdi, Mersin'de de karşılık buldu. İnşallah 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın Mersin'de MHP'nin adayı olarak üretken belediyecilik temamızla hayırlı bir sonuç çıkması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

'ÜRETKEN BELEDİYECİLİĞE VAR MISIN?' DİYORUZ'

Kentin dinamiklerini yerel yönetime katacaklarının belirten Soydan, şöyle konuştu:

"Biz yerel siyasete siyasal katılımın önemine inanan bir yapıyız. Biz kentin tüm dinamiklerinin yerel yönetimin içerisinde fikir beyan etmesini, projelerde yer almasını gerektiren bir düşünceye mensubuz. Bu yüzden 'Var mısın?' diye yola çıktık. 'Var mısın gönül belediyeciliğine?' dedik, 'Üretken belediyeciliğe var mısın?' dedik. Projelerimizi anlatıyoruz, 'Var mısın?' diye soruyoruz. Biz bu yola proje araştırma ekibimizle yola çıktık. Mahalle mahalle, köy köy gezerek vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Çünkü burada yaşayan vatandaşlarımız her şeyin en iyisini bilirler. Uzman ekibimizle birlikte bunu değerlendiriyoruz ve cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünde 100 proje ile 9 Mart'ta Mersinli hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız. Seçim sürecine girerken kampanyamızın ana temasının çerçevesini çizmemiz gerekiyordu. Ekonomi, tarım ve turizmden oluşan 3 ana tema başlıkları altında 9 ilke ile projelerimizi ve seçim kampanyamızı hemşehrilerimize ilan ettik. Biz kentin geleceği adına kentin tüm dinamikleriyle birlikte ortak katılımla yönetmeye talibiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, 100 proje ile seçimlere hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, 100 proje ile seçimlere hazırlanıyor - Son Dakika
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