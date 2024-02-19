MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika
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MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç\'ı ziyaret etti

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, misafirperverlikleri ve Kayseri'ye yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

19.02.2024 15:39
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ersoy, ziyarette misafirperverliği ve Kayseri'ye yaptığı hizmetlerden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhur İttifakı ortağımız MHP Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy, belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kıymetli milletvekilimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika
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