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MHP Samsun İl Başkanlığı, üç ilçedeki belediye başkanı adaylarını tanıttı - Son Dakika
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MHP Samsun İl Başkanlığı, üç ilçedeki belediye başkanı adaylarını tanıttı

MHP Samsun İl Başkanlığı, Asarcık, Alaçam ve Salıpazarı ilçelerindeki belediye başkanı adaylarını tanıtım programıyla duyurdu. MHP İl Başkanı Burhan Mucur, gençleşen ülkücü hareketin Cumhur İttifakı ile ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti. AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ise Cumhur İttifakı'nın güçlü birlikteliğiyle Samsun'un ve Türkiye'nin meselelerini çözeceklerini ifade etti.

MHP Samsun İl Başkanlığı, üç ilçedeki belediye başkanı adaylarını tanıttı
12.01.2024 - 17:39,  Güncelleme: 17:43
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MHP Samsun İl Başkanlığınca, üç ilçedeki belediye başkanı adayları için tanıtım programı düzenlendi.

MHP İl Başkanı Burhan Mucur, partisinin il başkanlığında düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Asarcık, Alaçam ve Salıpazarı ilçe belediye başkanı adaylarını açıklamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Adayların her birinin kente ve ilçelere hayır getirmesini dileyen Mucur, "Ülkücü hareket gençleşiyor. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında daha genç kadrolarla hanımefendi arkadaşlarımızın da sayısını artırarak daha liyakatli, vizyon ve misyon yetenekleri üzerinde olan arkadaşlarımızla Cumhur İttifakı olaraktan ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Mucur, Cumhur İttifakı'nın Samsun'da alacağı oyun Türkiye rekoru olması için çabalayacaklarını kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ise seçime emin adımlarla gittiklerini belirterek, "Cumhur İttifakı ile öyle bir doku uyuşumu ortaya çıkardı ki bu millet, inşallah bu ülke ve millet meselesi üzerinden süresiz şekilde bu güçlü birliktelik devam edecek. Bu vizyonla Samsun'unun ve Türkiye'mizin meselelerini birlikte çözeceğiz." dedi.

İlçe belediye başkanları ve Cumhur İttifakı temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Alaçam Belediye Başkanı adayı Ramazan Özdemir, Asarcık Belediye Başkan adayı Şerif Kılağuz ve Salıpazarı Belediye Başkanı adayı Osman Yüksel tanıtıldı.

Kaynak: AA
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