MHP Taşova Kongresi Yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Taşova İlçe 15. Olağan kongresi yapıldı.
Parti binasında yapılan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.
Gündem maddelerinin yerine getirilmesinden sonra tek liste halinde yapılan seçimler sonucu Niyazi Özkan, MHP Taşova ilçe başkanlığına seçildi.
Seçimlerin ilçe, il ve ülke için hayırlı olmasını temenni eden Özkan, kendilerini bu göreve layık gören parti yöneticilerine teşekkür etti.
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