MHP Terme Kongresi Yapıldı

MHP Terme İlçe Başkanlığının 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Terme Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye mevcut ilçe başkanı Ercan Kaya, tek aday olarak katıldı.
Kaya, gerçekleştirilen seçimde kullanılan oyların tamanını alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Kongreye Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ile vatandaşlar katıldı.
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